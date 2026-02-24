Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен не смог поехать на встречу глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщает датская газета Berlingske.
По данным издания в самолете вышел из строя обогреватель лобового стекла кабины, после чего поездку отменили.
По итогам встречи Евросоюз не смог принять 20-й пакет санкций из-за вето со стороны Венгрии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении