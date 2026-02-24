Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета

Berlingske: глава МИД Дании не поехал на встречу ЕС из-за поломки самолета

Ларс Лёкке Расмуссен (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен не смог поехать на встречу глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщает датская газета Berlingske.

По данным издания в самолете вышел из строя обогреватель лобового стекла кабины, после чего поездку отменили.

По итогам встречи Евросоюз не смог принять 20-й пакет санкций из-за вето со стороны Венгрии.