ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ ударили дроном-камикадзе по автобусу в поселке Белая Березка (Трубчевский район Брянской области), сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В автобусе находились пассажиры. Пострадавших нет, уточнил Богомаз.

В результате атаки поврежден автобус. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне украинская армия дважды нанесла удары по школе в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате атаки здание было повреждено. Никто не пострадал.