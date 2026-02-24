ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области
ВСУ ударили дроном-камикадзе по автобусу в поселке Белая Березка (Трубчевский район Брянской области), сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
В автобусе находились пассажиры. Пострадавших нет, уточнил Богомаз.
В результате атаки поврежден автобус. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне украинская армия дважды нанесла удары по школе в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате атаки здание было повреждено. Никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении