 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате минометного обстрела Брянской области повреждения получили здание школы и жилой дом, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Удар был нанесен по селу Новая Погощь Суземского района. При обстреле никто не пострадал.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.

В Запорожской области беспилотник атаковал школу
Политика

Украинские военные атаковали Новую Погощь второй раз за день. Несколькими часами ранее Богомаз сообщил об ударе по школе дронами-камикадзе. В результате сброса взрывных устройств здание учреждения было повреждено. Никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Брянская область обстрел Школа Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
При атаке дронов на Брянскую область пострадал мужчина
Политика
Из-за дронов в Брянской области пострадали два человека
Политика
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами Спорт, 21:38
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана» Политика, 21:24
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников Политика, 21:19
ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области Политика, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение Спорт, 20:49
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге Общество, 20:49
Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции Политика, 20:33
В Британии задержали бывшего посла в США по делу Эпштейна Политика, 20:12
Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии Спорт, 20:07
Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА Спорт, 19:53