ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области
В результате минометного обстрела Брянской области повреждения получили здание школы и жилой дом, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Удар был нанесен по селу Новая Погощь Суземского района. При обстреле никто не пострадал.
«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.
Украинские военные атаковали Новую Погощь второй раз за день. Несколькими часами ранее Богомаз сообщил об ударе по школе дронами-камикадзе. В результате сброса взрывных устройств здание учреждения было повреждено. Никто не пострадал.
