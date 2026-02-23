ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате минометного обстрела Брянской области повреждения получили здание школы и жилой дом, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Удар был нанесен по селу Новая Погощь Суземского района. При обстреле никто не пострадал.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.

Украинские военные атаковали Новую Погощь второй раз за день. Несколькими часами ранее Богомаз сообщил об ударе по школе дронами-камикадзе. В результате сброса взрывных устройств здание учреждения было повреждено. Никто не пострадал.