 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о приближении «снегопадов без рекордов»

Леус: снежный циклон, приближающийся к Москве, не станет рекордным
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На столицу России снова надвигается снежный циклон, который уже накрыл часть Подмосковья и Новую Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Он [циклон] затянет небо над регионом плотными облаками и принесет новую порцию снегопадов, которые на юге и западе области могут стать сильными», — написал он в своем телеграм-канале.

Однако Леус предупредил, что сегодняшние снегопады не будут рекордными. Температура воздуха в Москве составит от -2 до -4 градусов, а в Московской области — от -1 до -6 градусов.

Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

О предстоящих снегопадах в Москве накануне предупредила Росавиация. Агентство предупредило о возможных задержках или отменах рейсов, а также рекомендовало пассажирам следить за информацией на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и перевозчиков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Александра Озерова
снегопад снегопад в Москве синоптик прогноз
Материалы по теме
Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля
Общество
Росавиация допустила отмены рейсов из-за снегопада в Москве
Общество
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «Какому Богу молился»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Москвичам пообещали потепление с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
РАДИО
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42