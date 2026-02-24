Москвичей предупредили о приближении «снегопадов без рекордов»

Фото: Андрей Любимов / РБК

На столицу России снова надвигается снежный циклон, который уже накрыл часть Подмосковья и Новую Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Он [циклон] затянет небо над регионом плотными облаками и принесет новую порцию снегопадов, которые на юге и западе области могут стать сильными», — написал он в своем телеграм-канале.

Однако Леус предупредил, что сегодняшние снегопады не будут рекордными. Температура воздуха в Москве составит от -2 до -4 градусов, а в Московской области — от -1 до -6 градусов.

О предстоящих снегопадах в Москве накануне предупредила Росавиация. Агентство предупредило о возможных задержках или отменах рейсов, а также рекомендовало пассажирам следить за информацией на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и перевозчиков.