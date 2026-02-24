«Газпром» в 21-й год подряд разведал больше запасов газа, чем добыл

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компания «Газпром» в 2025 году в 21-й раз обеспечила восполнение запасов газа выше объема его добычи. Об этом сообщает пресс-служба холдинга в телеграм-канале.

«В 2025 году компания выполнила все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» подчеркнули, что результатами работ стали:

открытие новых залежей углеводородов (полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион);

увеличение сырьевой базы «Газпрома» на шельфе Арктики;

прирост запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях;

завершение строительства очередной разведочной скважины на месторождении им. В.А. Динкова.

Компания ведет последовательную работу по подготовке к освоению перспективных морских месторождений. «Газпром» нацелен на обеспечение России долгосрочным газоснабжением.

В начале октября 2025 года «Газпром» сообщил о полном завершении закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Оперативный резерв в российских ПХГ доведен до 73,17 млрд куб. м, что стало историческим рекордом. Глава компании Алексей Миллер заявил, что подготовка к зимнему сезону выполнена полностью и в срок.