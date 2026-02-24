«Газпром» в 21-й год подряд разведал больше запасов газа, чем добыл
Компания «Газпром» в 2025 году в 21-й раз обеспечила восполнение запасов газа выше объема его добычи. Об этом сообщает пресс-служба холдинга в телеграм-канале.
«В 2025 году компания выполнила все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин», — говорится в сообщении.
В «Газпроме» подчеркнули, что результатами работ стали:
- открытие новых залежей углеводородов (полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион);
- увеличение сырьевой базы «Газпрома» на шельфе Арктики;
- прирост запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях;
- завершение строительства очередной разведочной скважины на месторождении им. В.А. Динкова.
Компания ведет последовательную работу по подготовке к освоению перспективных морских месторождений. «Газпром» нацелен на обеспечение России долгосрочным газоснабжением.
В начале октября 2025 года «Газпром» сообщил о полном завершении закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Оперативный резерв в российских ПХГ доведен до 73,17 млрд куб. м, что стало историческим рекордом. Глава компании Алексей Миллер заявил, что подготовка к зимнему сезону выполнена полностью и в срок.
