«Газпром» завершил закачку рекордного объема газа в подземные хранилища

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Газпром» полностью завершил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщила в телеграм-канале пресс-служба компании.

«Компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% — 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд», — говорится в сообщении.

Представители «Газпрома» уточнили, что потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.

Глава компании Алексей Миллер подчеркнул, что работа по подготовке к зимнему сезону была выполнена в полном объеме и точно в срок.

Наличие запасов газа и поддержание высокой производительности ПХГ является одним из главных факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. В случае резких похолоданий «Газпром» может увеличивать подачу газа потребителям.

Миллер предупредил о «масштабе проблем» с запасами газа в Европе
Экономика
Алексей Миллер

Ранее Миллер предупредил о том, что зима в 2025 году на территории европейской части России будет максимально холодной. По его прогнозам, в ближайшее время может наступить зима c «абсолютно конкретным выражением в цифрах» — температурой -25°С на территориях от Мурманской области до Краснодарского края. Глава «Газпрома» отметил, что погодный анализ за последние 100–150 лет свидетельствует об отсутствии связи наступления аномально холодной зимы с температурами предыдущего зимнего сезона.

25 августа компания установила рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России — 707,9 млн куб. м газа. Рекорд стал возможен благодаря возросшему потреблению газа из-за холодной погоды в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Предыдущий рекорд был достигнут 23 августа 2024 года, тогда он составил 701,8 млн куб. м газа.

