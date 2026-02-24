 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Новые пошлины на импорт в США вступили в силу

Фото: Jfk / Zuma / Global Look Press
Фото: Jfk / Zuma / Global Look Press

Глобальные пошлины на импорт официально вступили в силу в США. Изначально президент Дональд Трамп заявил о повышении ставки до 15%, но Белый дом сообщил, что с 24 февраля пошлина на импорт составит 10% от цены.

Разночтения усилили неопределенность вокруг торговой политики США. Как пишет NBC News, повышение до 15% произойдет позднее. Действие пошлин, отмененных Верховным судом, приостановлено. Как пишет Reuters, пока неясен механизм возможного возврата компаниям средств, уплаченных по недействительному режиму. Япония уже официально запросила у США гарантии сохранения условий, которые прописаны в двустороннем соглашении 2025 года, сообщил министр торговли Ресэй Акадзава. Токио опасается, что часть японского экспорта может попасть под более высокие пошлины.

Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии
Политика
Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Фондовые индексы Европы отреагировали снижением на неопределенность в торговой политике. За утро 24 февраля панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,1%. Аналитики Deutsche Bank добавили, что прояснить ситуацию может обращение президента к Конгрессу о положении страны, которое запланировано на вечер 24 февраля.

Верховный суд США признал незаконными масштабные импортные пошлины, введенные 20 февраля. Судьи шестью голосами против трех постановили, что Трамп превысил полномочия, когда применил Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для установления тарифов.

Под отмену попала значительная часть тарифной политики администрации: пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, которые ввели под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также пошлины для Индии из-за закупок российской нефти. Решение не затронуло отраслевые тарифы на сталь, алюминий и автомобили, которые ввели на основании других законов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

