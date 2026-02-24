Точка Банк: санкции Великобритании не повлияют на работу организации

Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу

Фото: пресс-служба Точка Банк

Санкции Великобритании никак не повлияют на работу Точка Банка, сообщила «РИА Новости» пресс-служба организации.

«Новые ограничения никак не повлияют ни на работу Точка Банка, ни на обслуживание клиентов», — говорится в сообщении.

Организация попала в санкционный список Великобритании 24 февраля наряду с еще восемью российскими банками, такими как Почта Банк, «Ак-Барс» и «Абсолют».

Лондон обвинил финансовые организации в обработке трансграничные платежей, «критически важных для сохранения доступа России к международным рынкам и финансирования военных усилий Кремля».

Москва считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.