Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу
Санкции Великобритании никак не повлияют на работу Точка Банка, сообщила «РИА Новости» пресс-служба организации.
«Новые ограничения никак не повлияют ни на работу Точка Банка, ни на обслуживание клиентов», — говорится в сообщении.
Организация попала в санкционный список Великобритании 24 февраля наряду с еще восемью российскими банками, такими как Почта Банк, «Ак-Барс» и «Абсолют».
Лондон обвинил финансовые организации в обработке трансграничные платежей, «критически важных для сохранения доступа России к международным рынкам и финансирования военных усилий Кремля».
Москва считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.
