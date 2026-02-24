 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о мечтах супруга

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что муж мечтает о жилье

Жена дворника из Узбекистан Хайрулло Ибадуллаева, который спас в Петербурге выпавшего из окна ребенка, рассказала, что муж мечтает об автомобиле и новом жилье. Ее цитирует «РИА Новости»

«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделилась женщина.

В семье Ибадуллаева четверо детей.

22 февраля в Петербурге шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа. Дворник поймал ребенка, оказал ему первую помощь, а затем передал мальчика консьержу до приезда скорой помощи. Как писала «Фонтанка», сам мужчина получил перелом ребер, а ребенок — перелом ноги.

Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
Общество
Шавкат Мирзиёев

На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что дворник получит Премию имени Тиграна Кеосаяна. «В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — написала она в телерам-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
дворники спасение Санкт-Петербург Дети ребенок жена мечта
Материалы по теме
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
Общество
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах
Общество
Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службы США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
РАДИО
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42