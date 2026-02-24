Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о мечтах супруга
Жена дворника из Узбекистан Хайрулло Ибадуллаева, который спас в Петербурге выпавшего из окна ребенка, рассказала, что муж мечтает об автомобиле и новом жилье. Ее цитирует «РИА Новости»
«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделилась женщина.
В семье Ибадуллаева четверо детей.
22 февраля в Петербурге шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа. Дворник поймал ребенка, оказал ему первую помощь, а затем передал мальчика консьержу до приезда скорой помощи. Как писала «Фонтанка», сам мужчина получил перелом ребер, а ребенок — перелом ноги.
На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что дворник получит Премию имени Тиграна Кеосаяна. «В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — написала она в телерам-канале.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении