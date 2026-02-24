Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о мечтах супруга

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что муж мечтает о жилье

Жена дворника из Узбекистан Хайрулло Ибадуллаева, который спас в Петербурге выпавшего из окна ребенка, рассказала, что муж мечтает об автомобиле и новом жилье. Ее цитирует «РИА Новости»

«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделилась женщина.

В семье Ибадуллаева четверо детей.

22 февраля в Петербурге шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа. Дворник поймал ребенка, оказал ему первую помощь, а затем передал мальчика консьержу до приезда скорой помощи. Как писала «Фонтанка», сам мужчина получил перелом ребер, а ребенок — перелом ноги.

На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что дворник получит Премию имени Тиграна Кеосаяна. «В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — написала она в телерам-канале.