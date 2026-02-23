Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил медалью «Жасорат» (Мужество) соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Указ опубликован на сайте Мирзиёева.
Мужчина, спасая ребенка, рисковал собственными жизнью и здоровьем, чем проявил мужество и самоотверженность, отметил представитель президента. С его слов, Ибадуллаев своим поступком продемонстрировал отвагу и героизм, присущие народу Узбекистана.
Накануне в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажного дома. Дворник поймал ребенка и оказал ему первую помощь, после чего передал мальчика консьержу до приезда скорой помощи. При падении мужчина, предположительно, сломал ребра, а ребенок получил перелом ноги. Мать мальчика в момент происшествия находилась дома, но в другой комнате.
