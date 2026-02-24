 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция начала проверку обстоятельств избиения актрисы Кулишенко

Фото: Кристина Кулишенко / VK
Фото: Кристина Кулишенко / VK

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения об избиении актрисы Кристины Кулишенко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам представителя ведомства, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро
Общество

Как передает местный телеканал «78», инцидент произошел вечером 23 февраля в заведении на проспекте Римского-Корсакова. Кулишенко пришла туда вечером в компании молодого человека и приятеля.

Издание сообщает, что один из ее знакомых перебрал с алкоголем и начал оскорблять посетителей, после чего компанию вывели из заведения. Затем, как пишет «78», рядом с пабом началась драка, Кулишенко получила удары по лицу. У нее зафиксировали ушибы, гематомы мягких тканей головы и ссадины на лице.

Актриса Кристина Кулишенко известна по своим ролям в фильмах «Онегин», «Бендер: Начало» и сериалах «Лихач», «Великая», «Первый отдел» и «Морские дьяволы».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Ольга Ваганова
Санкт-Петербург избиение актриса полиция проверка
Материалы по теме
В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина
Спорт
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро
Общество
В Химках возбудили дело против мужчины, избившего дочь в магазине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
РАДИО
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42