Полиция начала проверку обстоятельств избиения актрисы Кулишенко
Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения об избиении актрисы Кристины Кулишенко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По словам представителя ведомства, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как передает местный телеканал «78», инцидент произошел вечером 23 февраля в заведении на проспекте Римского-Корсакова. Кулишенко пришла туда вечером в компании молодого человека и приятеля.
Издание сообщает, что один из ее знакомых перебрал с алкоголем и начал оскорблять посетителей, после чего компанию вывели из заведения. Затем, как пишет «78», рядом с пабом началась драка, Кулишенко получила удары по лицу. У нее зафиксировали ушибы, гематомы мягких тканей головы и ссадины на лице.
Актриса Кристина Кулишенко известна по своим ролям в фильмах «Онегин», «Бендер: Начало» и сериалах «Лихач», «Великая», «Первый отдел» и «Морские дьяволы».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении