Полиция начала проверку обстоятельств избиения актрисы Кулишенко

Фото: Кристина Кулишенко / VK

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения об избиении актрисы Кристины Кулишенко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам представителя ведомства, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как передает местный телеканал «78», инцидент произошел вечером 23 февраля в заведении на проспекте Римского-Корсакова. Кулишенко пришла туда вечером в компании молодого человека и приятеля.

Издание сообщает, что один из ее знакомых перебрал с алкоголем и начал оскорблять посетителей, после чего компанию вывели из заведения. Затем, как пишет «78», рядом с пабом началась драка, Кулишенко получила удары по лицу. У нее зафиксировали ушибы, гематомы мягких тканей головы и ссадины на лице.

Актриса Кристина Кулишенко известна по своим ролям в фильмах «Онегин», «Бендер: Начало» и сериалах «Лихач», «Великая», «Первый отдел» и «Морские дьяволы».