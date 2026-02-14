 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Гонконгский грипп доминирует среди циркулирующих в России вирусов

Роспотребнадзор: гонконгский грипп по-прежнему лидирует среди других вирусов

Гонконгский грипп по-прежнему сохраняет свое доминирующее положение среди циркулирующих в России респираторных вирусов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На территории России среди циркулирующих респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, по-прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2)», — говорится в сообщении.

Зафиксирована мутация вируса. Однако в ведомстве отметили, что это не повлияло на эффективность вакцины.

Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в России
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Вирус пришел в Россию осенью прошлого года. Уже в конце декабре Роспотребнадзор сообщил, что штамм A (H3N2) доминирует среди остальных вирусов.

Грипп протекает с классическими для этого заболевания симптомами, однако без лечения возможны серьезные осложнения. Особенно тяжело его переносят дети в возрасте до двух лет и пожилые люди, для которых заболевание может закончиться летальным исходом. В группе риска также находятся беременные женщины.

