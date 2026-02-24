 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Абхазией сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Военные Абхазии сбили дрон над поселком городского типа Цандрипш, сообщил начальник погрануправления СГБ Рустам Латипов, передает «Апсныпресс».

До того Латипов предупредил о временном закрытии КПП «Псоу» в связи с атакой дронов на Сочи. Минобороны Абхазии сделало заявление, что дежурные силы и средства ПВО и РЭБ будут пресекать любые нарушения дронами воздушного пространства республики.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об объявлении опасности БПЛА в городе. Позже он предупредил о работе ПВО.

Аэропорт Сочи был закрыт всю ночь; утром 24 февраля его открыли, но снова закрыли через 2,5 часа. 

КПП на границе с Абхазией закрыли из-за атаки дронов на Сочи
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 23 февраля, издание сообщило о взрыве у смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе, предварительно в результате падения дрона. Тогда КПП «Псоу» не работал около получаса.

Теги
Софья Полковникова
Абхазия беспилотники Сочи
