Над Абхазией сбили беспилотник

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Военные Абхазии сбили дрон над поселком городского типа Цандрипш, сообщил начальник погрануправления СГБ Рустам Латипов, передает «Апсныпресс».

До того Латипов предупредил о временном закрытии КПП «Псоу» в связи с атакой дронов на Сочи. Минобороны Абхазии сделало заявление, что дежурные силы и средства ПВО и РЭБ будут пресекать любые нарушения дронами воздушного пространства республики.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об объявлении опасности БПЛА в городе. Позже он предупредил о работе ПВО.

Аэропорт Сочи был закрыт всю ночь; утром 24 февраля его открыли, но снова закрыли через 2,5 часа.

Накануне, 23 февраля, издание сообщило о взрыве у смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе, предварительно в результате падения дрона. Тогда КПП «Псоу» не работал около получаса.