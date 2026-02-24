КПП на границе с Абхазией закрыли из-за атаки дронов на Сочи

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пограничный пункт пропуска «Псоу» на российско‑абхазской границе временно закрыли из-за атаки дронов на Сочи, сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на начальника погрануправления СГБ Рустама Латипова.

Он пояснил, что работа приостановлена для обеспечения безопасности пересекающих границу.

КПП расположен в Адлерском районе Сочи.

Утром 24 февраля Латипов сообщил, что военные Абхазии сбили беспилотник над ПГТ Цандрипш.

Днем ранее издание «Апсныпресс» сообщило о взрыве у смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии — по предварительной информации, в результате падения дрона. Проезд через КПП «Псоу» был также приостановлен.