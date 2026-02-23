 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Апсныпресс» сообщило о падении дрона в Абхазии

«Апсныпресс»: в Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате у смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв. Вечером был приостановлен проезд через КПП «Псоу» «из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки беспилотников»

У смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии произошел взрыв, сообщает агентство «Апсныпресс». По предварительным данным, причиной стало падение беспилотника.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС. Найдены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА, их направят на экспертизу, передает агентство.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, уточняет «Апсныпресс».

Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Вечером начальник Погрануправления Службы госбезопасности республики Рустам Латипов заявил о приостановке проезда через контрольно-пропускной пункт «Псоу» «из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки беспилотников». По его словам, через границу не пропускают ни людей, ни транспорт.

Примерно через полчаса пропуск через погранпереход был возобновлен.

«Работа продолжается в штатном режиме», — уточнил «Апсныпресс» Латипов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Абхазия беспилотники
Материалы по теме
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник
Политика
Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник
Политика
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Каллас объявила о планах ограничить численность миссии России при ЕС Политика, 23:13
В Николаеве семеро полицейских пострадали при взрыве на неработающей АЗС Политика, 23:01
«Апсныпресс» сообщило о падении дрона в Абхазии Политика, 22:41
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 22:25
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил Спорт, 22:00
Reuters узнал об участии новой военной группы США в поимке наркобарона Политика, 21:58
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами Спорт, 21:38
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана» Политика, 21:24
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников Политика, 21:19
ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области Политика, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение Спорт, 20:49