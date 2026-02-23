«Апсныпресс» сообщило о падении дрона в Абхазии

В результате у смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв. Вечером был приостановлен проезд через КПП «Псоу» «из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки беспилотников»

У смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии произошел взрыв, сообщает агентство «Апсныпресс». По предварительным данным, причиной стало падение беспилотника.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС. Найдены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА, их направят на экспертизу, передает агентство.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, уточняет «Апсныпресс».

Вечером начальник Погрануправления Службы госбезопасности республики Рустам Латипов заявил о приостановке проезда через контрольно-пропускной пункт «Псоу» «из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки беспилотников». По его словам, через границу не пропускают ни людей, ни транспорт.

Примерно через полчаса пропуск через погранпереход был возобновлен.

«Работа продолжается в штатном режиме», — уточнил «Апсныпресс» Латипов.