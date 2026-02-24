В Приморье задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку

Сотрудники ФСБ в Приморской крае задержали мужчину, подозреваемого в работе на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

Мужчину 1984 года рождения подозревают в передаче информации об объектах оборонного комплекса региона и инфраструктуре железнодорожных путей. Эти сведения он собирал и отправлял через мессенджер. По словам задержанного, фото объектов он сделал в августе 2025 года.

Как заявили в комиссии, мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

В начале февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, который собирал сведения об участниках спецоперации и военных частях в регионе. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 Уголовного кодекса).