Ограничения для мигрантов⁠,
0

Володин внес законопроект о налоге для мигрантов за членов семьи

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Документ предусматривает, что трудовые мигранты будут платить фиксированный авансовый платеж не только за себя, но и за членов семьи, которые находятся в России на их иждивении. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Согласно инициативе, срок пребывания трудового мигранта и его семьи в России предлагают привязать к сроку его трудовых отношений. Дети иностранного гражданина, достигшие 18 лет, должны будут выехать из России в течение 30 дней, если у них нет других законных оснований для проживания.

Законопроект также предусматривает аннулирование патента или разрешения на работу, если отсутствуют сведения о доходах мигранта или если сумма доходов окажется ниже величины прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента в расчете на самого мигранта и каждого члена семьи.

Кроме того, предлагается ужесточить условия получения и сохранения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Их не будут выдавать или смогут аннулировать, если иностранный гражданин в течение очередного года работал менее десяти месяцев.

Володин заявил, что предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за доходами и легальностью пребывания иностранных граждан и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру.

В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее МВД разработало законопроекты, ужесточающие ответственность за незаконное привлечение мигрантов к работе на строительных объектах.

Инициативы предполагают, что генподрядчиков обяжут контролировать соблюдение миграционного законодательства для всех работников на стройке, включая сотрудников субподрядчиков, — проверять наличие разрешительных документов, соблюдение региональных квот и отсутствие работника в реестре контролируемых лиц.

За нарушения генподрядчикам грозят штрафы от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а при повторном нарушении — от 1,5 млн до 2,5 млн руб.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Вячеслав Володин миграционная политика законопроект мигранты налог Семья
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
