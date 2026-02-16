 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами

Сюжет
Ограничения для мигрантов

Мигранты в Ростовской области с 1 апреля по 31 декабря 2026 года не смогут работать курьерами, продавцами продуктов, напитков и табака оптом и в розницу. Кроме того, им запретят участвовать в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, а также почтовой связи, следует из указа губернатора региона от 11 февраля.

С 1 марта мигрантам также запретят продавать драгоценные металлы и участвовать в деятельности фитнес-центров. На данный момент, в регионе, по подсчетам РБК Ростов, работают более 400 тыс. самозанятых курьеров. Доля иностранцев среди них ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам юриста Светланы Леусовой, запрет коснется только тех мигрантов, которые работают по патентам. Граждане стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) под ограничения не попадут. Патенты обязаны получать граждане Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

В 2025 году приток мигрантов в Ростовскую область вырос более чем на 5% относительно 2024 года. Основная доля прибывающих иностранцев — трудовые мигранты. Рост их количества связан с введением в соседних регионах повышенной оплаты за патент.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мигранты курьеры продавцы Ростовская область
