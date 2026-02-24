В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет

Ким Чжу Э и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Правительство Республики Корея получило разведывательные данные, что дочь лидера КНДР Ким Чжу Э стала куратором направления, связанного с ракетной программой страны. Об этом сообщает южнокорейская The Chosun Daily со ссылкой на источники в правительстве.

Ким Чен Ын неоднократно брал дочь с собой на объекты, которые связаны с ядерными и ракетными испытаниями. Как полагают в разведке, работа куратором производства должна помочь Ким Чжу Э изучить структуру военного сектора государства. Эксперты издания отмечают, что, хотя официально эту должность занимает генерал Чан Чан Ха, дочь Ким Чен Ына получает доклады от генералов и отдает распоряжения.

Северокорейские СМИ впервые официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Имя девочки так и не было обнародовано, но при этом как зовут самого Ким Чен Ына не было известно до сентября 2010 года, когда он получил звание генерала армии как официальный преемник.

В июле 2024 года Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила парламенту страны, что Ким Чжу Э проходит обучение по управлению государством, а около 60% общественной деятельности приходилось на участие в военных и экономических мероприятиях вместе с отцом. Спустя год Ким Чен Ын посетил Китай вместе с дочерью, что тогда восприняли, что он рассматривает ее как наследницу, в 2026 году ей исполнилось 13 лет. Официальных данных о других детях Ким Чен Ына нет. Согласно информации южнокорейской разведки, у него трое детей, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах.