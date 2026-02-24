 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет

Ким Чжу Э и Ким Чен Ын
Ким Чжу Э и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Правительство Республики Корея получило разведывательные данные, что дочь лидера КНДР Ким Чжу Э стала куратором направления, связанного с ракетной программой страны. Об этом сообщает южнокорейская The Chosun Daily со ссылкой на источники в правительстве.

Ким Чен Ын неоднократно брал дочь с собой на объекты, которые связаны с ядерными и ракетными испытаниями. Как полагают в разведке, работа куратором производства должна помочь Ким Чжу Э изучить структуру военного сектора государства. Эксперты издания отмечают, что, хотя официально эту должность занимает генерал Чан Чан Ха, дочь Ким Чен Ына получает доклады от генералов и отдает распоряжения.

«Любимый ребенок» среди ракет. Что известно о дочери Ким Чен Ына
Life
Фото:KCNA / Reuters

Северокорейские СМИ впервые официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Имя девочки так и не было обнародовано, но при этом как зовут самого Ким Чен Ына не было известно до сентября 2010 года, когда он получил звание генерала армии как официальный преемник.

В июле 2024 года Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила парламенту страны, что Ким Чжу Э проходит обучение по управлению государством, а около 60% общественной деятельности приходилось на участие в военных и экономических мероприятиях вместе с отцом. Спустя год Ким Чен Ын посетил Китай вместе с дочерью, что тогда восприняли, что он рассматривает ее как наследницу, в 2026 году ей исполнилось 13 лет. Официальных данных о других детях Ким Чен Ына нет. Согласно информации южнокорейской разведки, у него трое детей, которые родились в 2010, 2013 и 2017 годах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
Северная Корея ракета Ким Чен Ын
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека Трудовой партии КНДР
Политика
Reuters рассказал о редком съезде в КНДР с участием Ким Чен Ына
Политика
Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Великобритания ввела санкции против «Транснефти» и «Газпром СПГ» Политика, 11:37
FedEx подала иск против властей США из-за отмены судом пошлин Трампа Бизнес, 11:32
В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет Политика, 11:29
Как технологические альянсы становятся новой нормой для кибербезопасности Отрасли, 11:26
Акции Globaltruck обвалились на 22% с четверга на фоне иска о банкротстве Инвестиции, 11:22
Корейская KGM решила снизить цены на свои машины в России Авто, 11:22
Британия расширила санкции против России на 300 пунктов Политика, 11:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции IBM обвалились максимально более чем за 25 лет Инвестиции, 11:16
Мейвезер и Пакьяо проведут бой-реванш 19 сентября в Лас-Вегасе Спорт, 11:16
24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика Политика, 11:14
WSJ узнала о проблемах с канализацией на авианосце Gerald Ford Политика, 11:13
Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix Технологии и медиа, 11:12
Курс биткоина упал вдвое от максимума. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:11
Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ Спорт, 11:10