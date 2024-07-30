Южнокорейская разведка узнала о подготовке дочери Ким Чен Ына к правлению

Дочь Ким Чен Ына называют в северокорейской прессе «освещающей путь вперед в революционной борьбе», что обычно применяется к лидерам или их наследникам, девочку готовят к транзиту власти, считают в Сеуле

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э (Фото: Kim Jae-Hwan / Global Look Press)

Малолетняя дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына по имени Ким Чжу Э проходит обучение по управлению государством, сообщила парламенту Южной Кореи Национальная разведывательная служба (NIS), передает Yonhap.

Около 60% общественной деятельности Ким Чжу Э пришлось на посещение военных и экономических мероприятий вместе с отцом, а в северокорейских СМИ ее называют «хяндо», что в лексике КНДР означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе» и используется по отношению к лидерам или их преемникам. Разведка при этом не исключает, что в результате преемником будет выбран кто-то другой.

Анализу подверглось и состояние здоровья 40-летнего Ким Чен Ына: его назвали страдающим от крайнего ожирения с весом примерно в 140 кг и индексом массы тела около 40, что сильно превышает нормальный уровень в 25. Такое состояние здоровья, вероятно, вызвано стрессом, курением и употреблением алкоголя, и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ким Чжу Э приблизительно 10–12 лет. Впервые она появилась на публике два года назад, осенью 2022-го, когда ее отец руководил запуском новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». С тех пор дочь Ким Чен Ына стала регулярно появляться в репортажах северокорейской прессы.

Прежде ни один другой ребенок северокорейских лидеров не появлялся на публике в столь раннем возрасте, и фотографии с ней нарушили традицию скрывать потенциальных преемников до того, как они получат должности в госаппарате.

По мнению экспертов, тот факт, что Ким Чжу Э — средний ребенок, не играет значимой роли при транзите власти, ведь и сам Ким Чен Ын был третьим по счету сыном Ким Чен Ира. Гораздо сложнее дело обстоит с полом потенциальной наследницы, поскольку с момента основания КНДР государством руководили только мужчины.

Однако северокорейскому обществу привычен образ сильной женщины, там широко почитали матерей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а родная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, занимает важный пост в ЦК Трудовой партии Северной Кореи, и ее заявления публикуются в северокорейской печати, пояснил РБК кореевед и преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс.