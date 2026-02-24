Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эстонию с Днем независимости. Текст поздравления опубликован на сайте президента.

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили — или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков», — заявил Лукашенко.

Белоруссия всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков, добавил он.

День независимости в Эстонии отмечается 24 февраля. В этот день в 1918 году была провозглашена Эстонская Республика и опубликована соответствующая декларация независимости.

В 2025 году Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для 273 граждан Белоруссии, среди которых и ее президент. «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — ответил Лукашенко на этот запрет.