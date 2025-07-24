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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко ответил на вечный запрет посещать Эстонию словами «выживу ли»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме прокомментировал введение властями Эстонии вечного запрета на посещение им страны. Об этом рассказала ТАСС его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю — выживу ли?» — процитировала президента Эйсмонт.

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Александр Лукашенко

Помимо Лукашенко, под бессрочные ограничения на въезд попали еще 272 гражданина Белоруссии. О принятом решении сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на МИД Эстонии.

Там объяснили, что в соседней стране за пять лет действия санкций против нее со стороны балтийских республик не произошло позитивных изменений».

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политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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