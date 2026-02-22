Зеленский: по делу о теракте во Львове задержали несколько человек

Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по подозрению в причастности к теракту во Львове задержали несколько человек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

«Министр внутренних дел доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках требуемой процессуальной работы будут выяснены все факты», — написал Зеленский.

Во Львове в ночь на 22 февраля произошли взрывы, в результате погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Министр внутренних дел Украины днем 22 февраля сообщил, что еще 25 человек пострадали, 11 из них госпитализированы.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась.

По данным полиции, около 0:30 (01:30 мск) патрульная машина получила сообщение о взломе магазина, по прибытии патруля на место произошел первый взрыв. После прибытия на место ЧП еще одного экипажа произошел второй взрыв. Предварительно установлено, что сработали самодельные взрывные устройства.

Позже правоохранительные органы задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва.