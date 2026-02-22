Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по подозрению в причастности к теракту во Львове задержали несколько человек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.
«Министр внутренних дел доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках требуемой процессуальной работы будут выяснены все факты», — написал Зеленский.
Во Львове в ночь на 22 февраля произошли взрывы, в результате погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Министр внутренних дел Украины днем 22 февраля сообщил, что еще 25 человек пострадали, 11 из них госпитализированы.
Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась.
По данным полиции, около 0:30 (01:30 мск) патрульная машина получила сообщение о взломе магазина, по прибытии патруля на место произошел первый взрыв. После прибытия на место ЧП еще одного экипажа произошел второй взрыв. Предварительно установлено, что сработали самодельные взрывные устройства.
Позже правоохранительные органы задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга