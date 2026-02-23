В Николаеве семеро полицейских пострадали при взрыве на неработающей АЗС

На территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв, пострадали семь сотрудников патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Взрыв произошел в 18:10 по местному времени (19:10 мск). В это время у автозаправки находились несколько сотрудников полиции, которые «приехали на пересменку» и припарковали там автомобили. Пострадали семеро полицейских, двое из них — в тяжелом состоянии.

Полиция расценила взрыв как «целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны». По словам президента Украины Владимира Зеленского, следователи проверяют версию о теракте.

В ночь на 22 февраля взрывы прогремели во Львове, в результате погибла сотрудница полиции и пострадали 24 человека. Мэр города Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась.

По данным полиции, около 0:30 (01:30 мск) патрульная машина получила сообщение о взломе магазина, по прибытии патруля на место произошел первый взрыв. После прибытия на место ЧП еще одного экипажа произошел второй взрыв. Предварительно установлено, что сработали самодельные взрывные устройства. Правоохранители задержали подозреваемых в организации взрывов.