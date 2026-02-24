 Перейти к основному контенту
Политика
В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости

Депутат Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить применение режима для самозанятых услугами, предоставляемыми только физическим лицам (няни, репетиторы, помощники по хозяйству и аренда недвижимости). Соответствующие обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении «РИА Новости».

Нилов считает важным пересмотреть параметры режима после завершения эксперимента в 2029 году. По его мнению, дальнейшая судьба налогового режима имеет значительное социально-экономическое значение. Налог на профессиональный доход (НПД), по мнению депутата, зарекомендовал себя как востребованный благодаря простой регистрации, отсутствию бухгалтерской отчетности и автоматизации налоговых отчислений.

Однако выявлены проблемы: злоупотребления работодателей, замена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами и низкий уровень социальной защиты самозанятых. Большинство из них не формируют пенсионные права, а добровольное страхование по временной нетрудоспособности начало работать только с 2026 года.

Нилов предлагает заранее начать обсуждение возможного продления режима в обновленном виде или создания нового механизма с целью обеспечить плавный переход и предотвратить «уход в тень».

В России вступил в силу новый закон о больничных для самозанятых
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / Zuma / TACC

В новую концепцию также входит предложение интегрировать самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением взносов в соцфонд, что обеспечит базовые гарантии и повысит устойчивость бюджета в долгосрочной перспективе.

Режим самозанятости действует в России с 2019-го и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у ИП. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.

По данным ФНС, число самозанятых в январе достигло около 16,5 млн человек. С начала года Минтруд обновил критерии оценки работы с ними. Организация попадает в зону риска, если взаимодействует более чем с 35 самозанятыми. При этом каждый из них работает в компании более трех месяцев, имеет среднемесячный доход более 35 тыс. руб., а от этой организации получает более двух третей дохода.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
самозанятые Госдума налоги трудоустройство
