В России вступил в силу новый закон о больничных для самозанятых

Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / TACC

В России с 1 января 2026 года запускается эксперимент по страхованию на случай болезни для самозанятых. Это следует из нового федерального закона. Теперь люди, работающие на налоге на профессиональный доход, смогут добровольно вступать в систему соцстрахования и получать выплаты по больничному листу. Ранее такая возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

Как пояснила юрист Екатерина Ноженко Life.ru, у самозанятых появятся два варианта страхования. Они смогут сами выбирать размер страховой суммы на год — 35 тыс. руб. в месяц или 50 тыс. руб. Ставка взноса составит 3,84% от выбранной суммы. Это значит, что платить каждый месяц нужно будет либо 1344 руб., либо 1920 руб. Важно, что право на пособие возникает только после полугода регулярных платежей. Размер выплаты по больничному будет зависеть от выбранного тарифа.

Расчет больничного для самозанятых также имеет особенности. Если страховые взносы платились от 6 до 12 месяцев подряд, то средний заработок для расчета пособия составит 70% от страховой суммы (24,5 тыс. или 35 тыс. руб. в месяц). После года непрерывных выплат пособие будет рассчитываться уже от 100% суммы (35 тыс. или 50 тыс. руб.).

Параллельно с 1 января 2026 года вырастут выплаты по больничным и для наемных работников. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. Соответственно, увеличится и минимальное пособие по нетрудоспособности. Максимальный размер больничного смогут получить те, чей среднемесячный заработок в 2024 году превышал 185 тыс. руб., а в 2025-м — 230 тыс. руб., рассказала Life.ru юрист Елена Кузнецова.