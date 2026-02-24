США проведут учения на Гренландии и Аляске с участием Дании и Канады

Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные Соединенных Штатов Америки проведут с участием Дании и Канады учения Arctic Edge 2026 (AE26) в нескольких районах Гренландии и Аляски. Об этом сообщает пресс-служба северного командования американских ВС на сайте.

Учения пройдут с 23 февраля по 13 марта близ Анкориджа, Кадьяка, Фэрбанкса и Коцебу (Аляска), а также Кангерлуссуака и Нуука (Гренландия).

«Учения AE26 направлены на повышение боеготовности, демонстрацию возможностей и укрепление взаимодействия между многонациональными межведомственными и объединенными силами в Арктике», — говорится в сообщении.

Основными целями США ставят интеграцию систем управления и командования для поддержки обороноспособности в Арктическом регионе.

В рамках учений на Аляске военные отработают противодействие крылатым ракетам и малым дронам, координацию действий по защите критической инфраструктуры (например, энергосети, нефтеперерабатывающие заводы), продемонстрируют технологии в арктических условиях. В Гренландии военные отработают подготовку по выживанию и мобильности.

В мероприятиях примут участия северные войска США, включая воздушные, военно-морские, а также аляскинский и канадский регионы NORAD и некоторые другие. Кроме того, в AE26 будут задействованы Дания, Канада, нацгвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР и некоторых других.

AE26 — ежегодные учения, призваны продемонстрировать готовность военных обеспечить безопасность Северной Америки «в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности в Арктике».

В последние месяцы NORAD несколько раз сообщало об обнаружении российских самолетов неподалеку от Аляски. Например, в сентябре 2025 года военные США заметили и отследили два Ту-95 и два Су-35, в результате чего подняли истребители. История повторилась 20 февраля 2026-го — тогда неподалеку от Аляски были замечены Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.

В сентябре 2024 года Politico сообщило, что США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, так как считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе.