За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов
В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 86 беспилотников, 29 из них — над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, 14 дронов сбили над территорией Саратовской области, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, еще девять — над территорией Брянской области, семь — над Курской областью.
Три украинских БПЛА уничтожены над Калужской областью, по одному дрону военные сбили над Крымом и над столичным регионом.
Минувшей ночью в аэропортах Саратова, Ярославля и Калуги временно приостанавливали прием и выпуск самолетов. В Нижнем Новгороде рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.
