Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 86 беспилотников, 29 из них — над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над территорией Саратовской области, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, еще девять — над территорией Брянской области, семь — над Курской областью.

Беспилотник повредил школу, в Васильевке Запорожской области

Три украинских БПЛА уничтожены над Калужской областью, по одному дрону военные сбили над Крымом и над столичным регионом.

Минувшей ночью в аэропортах Саратова, Ярославля и Калуги временно приостанавливали прием и выпуск самолетов. В Нижнем Новгороде рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине беспилотники Белгородская область Московская область Минобороны
