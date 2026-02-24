 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Орловской и Тульской областях объявляли ракетную опасность

В Орловской и Тульской областях объявляли ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

Глава Орловской области призвал жителей, находящихся на улице, зайти в ближайшее здание или укрытие. Тем, кто находится дома, Клычков рекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В свою очередь, Миляев призвал жителей Тульской области сохранять спокойствие. Глава региона также напомнил, что для вызова экстренных служб необходимо позвонить по номеру 112.

В Орловской области опасность сняли спустя 18 минут, в Тульской — спустя 37 минут.

Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, силы ПВО сбили семь воздушных целей над Черным морем. По данным спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.

