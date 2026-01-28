Житель Ярославля получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Жителя Ярославля признали виновным по делу о государственной измене. Он передавал Украине данные о критически важных объектах области, сообщает ЦОС ФСБ России.

«Ярославский областной суд вынес приговор жителю регионального центра Харитонову Николаю по обвинению в госизмене», — говорится в сообщении. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Мужчина связался с представителем спецслужб Украины в мессенджере. По его заданию он собирал и передавал данные о критически важных объектах инфраструктуры региона. Приговор в законную силу не вступил.

Летом 2025 года спецслужбы задержали двух мужчин в Ярославской области за передачу военных данных Украине. Они сообщали информацию о местах нахождения сил ПВО. Один из подозреваемых публично дискредитировал российских военных, а также призывал к насилию в отношении сотрудников ФСБ и сотрудников военных комиссариатов. Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене, за что им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.