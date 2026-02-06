 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
ФСБ сообщила, что жителя Хабаровского края задержали за шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже жителя Хабаровского края
Военная операция на Украине

ФСБ сообщила, что жителя Хабаровского края задержали за шпионаж
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже на Украину жителя Хабаровского края, который собирал сведения об участниках спецоперации и военных частях в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, житель города Бикин, 1977 года рождения, связался в мессенджере с представителями запрещенного на территории России военизированного объединения, действующего в интересах украинской разведки.

После этого по заданию куратора мужчина собрал и передал спецслужбам Украины информацию о российских военных, участвовавших в спецоперации, и сведения о расположении и защищенности военных частей в Бикине. Как отмечает ФСБ, эти данные могли использоваться против безопасности России и нанести ущерб ее обороноспособности.

ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани. Видео
Задержанного отправили под стражу. Следственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 Уголовного кодекса). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анастасия Луценко
Хабаровский край шпионаж Украина ФСБ
