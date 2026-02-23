Каллас объявила о планах ограничить численность миссии России при ЕС

ЕС объявил о планах ограничить численность миссии России до 40 человек

Евросоюз намерен ограничить максимальную численность российской миссии до 40 сотрудников, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Я также приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии в Европейском союзе до 40 человек. Мы не потерпим злоупотребления дипломатической властью», — сказала Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Запись опубликована на YouTube.

Ранее представитель внешнеполитической службы евроблока Анита Хиппер заявляла об инициативе о запрете на въезд россиянам, которые принимали участие в военных действиях на Украине, она обсуждалась на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в конце января. Хиппер уточнила, что предложение внесла одна из стран союза и его поддержали несколько государств.

По данным Politico, Таллин предложил включать в шенгенский «черный список» граждан с боевым опытом, участвовавших в военных конфликтах, из-за опасений возможного пересечения границы после завершения боевых действий. Один из эстонских дипломатов заявил, что это снизит риски, тогда как другой отметил, что реализация инициативы может быть затруднительной.

Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС подтвердила планы запретить въезд в Шенгенскую зону участникам военных действий на Украине.

Российские власти считают западные санкции нелегальными и неэффективными.