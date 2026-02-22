 Перейти к основному контенту
В Белгородской области при ударе дрона по машине погиб мужчина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон атаковал машину в Волоконовском округе недалеко от хутора Первомайский. Погибшим оказался водитель, он скончался на месте от полученных ранений. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков также рассказал о беспилотнике, сдетонировавшем на территории предприятия на хуторе Церковный. При взрыве пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги. Был также поврежден фасад одного из зданий.

При атаке дронов на Брянскую область пострадал мужчина
Политика

Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, накануне в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя — взрослый и трехлетний ребенок. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Гладков заверил, что пострадавших переведут в медучреждения Белгорода.

Читайте РБК в Telegram.

