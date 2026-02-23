 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение

Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Thomas Padilla / Reuters)

Европейские решения нередко принимаются в условиях кризиса и хаоса, заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной с лидером Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«Я знаю, что Европа никогда не бывает идеальной. Мы движемся вперед, проходя через три этапа. Первый — это обычно кризис, второй — хаос, третий — неоптимальное решение, но все равно это Европа», — сказал Стубб.

Он, однако, добавил, что, по его мнению, европейские страны стремятся к «более широкой» и одновременно «более гибкой» Европе.

The Economist описал пристрастие ЕС к правилам и нежелание их выполнять
Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

На фоне российско-украинского конфликта и внутренних разногласий по оборонным расходам, по мнению авторов Foreign Affairs, в Европе до активизации экономических и финансовых реформ сдержанного характера не хватало политической воли принимать решения до того, как этого потребуют обстоятельства. Авторы публикации отметили необходимость для европейских стран более эффективно использовать сложившийся кризис из-за риска оказаться в еще более худшем положении.

Что касается принятия решения, в самом Евросоюзе на протяжении нескольких лет обсуждается отмена или ограничение единогласного принципа формирования внешнеполитического курса. Так, в конце лета 2025 года несколько стран евроблока вновь подняли вопрос принципа голосования по внешнеполитическим решениям внутри союза и изучили возможные правовые ходы в рамках этой темы.

Отдельные государства рассматривали возможность замены принципа единогласия при определении позиции по особо чувствительным вопросам на принцип квалифицированного большинства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Александр Стубб Финляндия Эмманюэль Макрон Франция Европа
Материалы по теме
Стубб раскрыл, насколько гольф помог влиять на политику Трампа
Политика
Стубб считает, что Россия потерпела «стратегическую неудачу» на Украине
Политика
Politico узнало о просьбе Мелони к Макрону отложить «саммит дружбы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38
Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение Политика, 18:36
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Зеленский ответил на обвинения Залужного Политика, 18:24
Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» Спорт, 18:19
Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов Технологии и медиа, 17:56
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов Общество, 17:29
Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности Спорт, 17:24
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине Политика, 17:19
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02