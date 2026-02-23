Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение

Александр Стубб (Фото: Thomas Padilla / Reuters)

Европейские решения нередко принимаются в условиях кризиса и хаоса, заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной с лидером Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«Я знаю, что Европа никогда не бывает идеальной. Мы движемся вперед, проходя через три этапа. Первый — это обычно кризис, второй — хаос, третий — неоптимальное решение, но все равно это Европа», — сказал Стубб.

Он, однако, добавил, что, по его мнению, европейские страны стремятся к «более широкой» и одновременно «более гибкой» Европе.

На фоне российско-украинского конфликта и внутренних разногласий по оборонным расходам, по мнению авторов Foreign Affairs, в Европе до активизации экономических и финансовых реформ сдержанного характера не хватало политической воли принимать решения до того, как этого потребуют обстоятельства. Авторы публикации отметили необходимость для европейских стран более эффективно использовать сложившийся кризис из-за риска оказаться в еще более худшем положении.

Что касается принятия решения, в самом Евросоюзе на протяжении нескольких лет обсуждается отмена или ограничение единогласного принципа формирования внешнеполитического курса. Так, в конце лета 2025 года несколько стран евроблока вновь подняли вопрос принципа голосования по внешнеполитическим решениям внутри союза и изучили возможные правовые ходы в рамках этой темы.

Отдельные государства рассматривали возможность замены принципа единогласия при определении позиции по особо чувствительным вопросам на принцип квалифицированного большинства.