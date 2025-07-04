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Политика ,  
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The Economist описал пристрастие ЕС к правилам и нежелание их выполнять

Евросоюз активно создает регуляторные нормы, но Еврокомиссия, которая должна следить за их соблюдением, от этого отстранилась. Национальные же правительства не особенно желают соблюдать общеевропейские правила
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Общеевропейское правительство склонно к составлению множества регуляторных норм, но их исполнение остается под вопросом, пишет The Economist.

Издание приводит данные, согласно которым ежегодно институты Евросоюза издают более 2,5 тыс. новых нормативных актов (это примерно один документ в каждый рабочий час). Осознание, что некоторые нормы могут привести к торможению экономического роста, приводит к отмене части правил даже еще до их вступления в силу, что вызывает облегчение у уставшего от бюрократии бизнеса. Но действующие нормы далеко не всегда соблюдаются.

Дело в том, что Еврокомиссия отстранилась от контроля за соблюдением правил, а национальные правительства часто игнорируют принятые на уровне ЕС нормы — «как в мелочах, так и в фундаментальных вопросах». Большинство нарушений касаются функционирования единого рынка. Причем если раньше ЕК достаточно активно следила за исполнением норм и могла довести ситуацию до суда и наложения штрафа, сейчас она действует «вяло». Как отмечает журнал, прежде ЕК позиционировала себя как «строгого полицейского» и «хранителя договоров», а теперь она больше сосредоточена на вопросах геополитики.

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«Ярким примером служит нарушение критерия государственного долга, установленного в размере 60% от ВВП. Этот показатель, когда-то считавшийся краеугольным камнем стабильности еврозоны, сегодня соблюдается лишь формально. Около половины стран ЕС, на которые приходится три четверти экономического потенциала союза, систематически нарушают это правило», — пишет журнал.

В качестве примера страны-нарушительницы он приводит Францию — ее госдолг сейчас составляет 114% с потенциалом роста в последующие годы. При этом издание напоминает слова на тот момент (2016 год) председателя ЕК Жана-Клода Юнкера о том, почему возможны такие поблажки: «Потому что это Франция». The Economist отмечает, что смена функций ЕК началась как раз при Юнкере.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз регулирование правила
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