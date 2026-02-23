 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов

Трамп показал ИИ-видео, где он валит на лед и избивает канадских хоккеистов
Сюжет
Олимпиада-2026

Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов
Video

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, где он в составе американской сборной по хоккею обыгрывает канадцев.

В ролике глава Белого дома забивает шайбы в ворота соперника и агрессивно ведет себя по отношению к канадским игрокам. Так, на одних кадрах Трамп толкает хоккеистов из канадской команды и валит их на лед, на других — сбрасывает перчатки и избивает оппонента. Видео заканчивается победой сборной США.

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года
Спорт
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная США по хоккею накануне обыграла команду Канады в финале Олимпиады в Италии со счетом 2:1 в овертайме. Бронзу, обыграв команду из Словакии со счетом 6:1, взяли финские хоккеисты.

Вскоре Трамп поздравил американскую сборную с победой. «Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в Truth Social.

Сборная США ранее дважды выигрывала олимпийское золото в хоккее — в 1960 и 1980 годах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Хоккей Олимпиада-2026 США Канада
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Побег в лес и драка на хоккее. Самые громкие истории на Играх-2026
Спорт
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде
Спорт
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38
Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение Политика, 18:36
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Зеленский ответил на обвинения Залужного Политика, 18:24
Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» Спорт, 18:19
Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов Технологии и медиа, 17:56
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов Общество, 17:29
Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности Спорт, 17:24
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине Политика, 17:19
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02