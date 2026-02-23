Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов

Трамп показал ИИ-видео, где он валит на лед и избивает канадских хоккеистов

Video

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, где он в составе американской сборной по хоккею обыгрывает канадцев.

В ролике глава Белого дома забивает шайбы в ворота соперника и агрессивно ведет себя по отношению к канадским игрокам. Так, на одних кадрах Трамп толкает хоккеистов из канадской команды и валит их на лед, на других — сбрасывает перчатки и избивает оппонента. Видео заканчивается победой сборной США.

Сборная США по хоккею накануне обыграла команду Канады в финале Олимпиады в Италии со счетом 2:1 в овертайме. Бронзу, обыграв команду из Словакии со счетом 6:1, взяли финские хоккеисты.

Вскоре Трамп поздравил американскую сборную с победой. «Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в Truth Social.

Сборная США ранее дважды выигрывала олимпийское золото в хоккее — в 1960 и 1980 годах.