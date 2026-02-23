Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев

Президент России Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, встретился с вдовами погибших спецназовцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — сказал он.

Ранее, днем 23 февраля, Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, участникам военной операции. Президент поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их за службу.

После российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и офицеры.