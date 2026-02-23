 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Мытищах возбудили дело после гибели девочки при катании на тюбинге

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 8-летней девочки в деревне Румянцево. Ребенок попал под колеса автомобиля, когда катался на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Трагедия произошла накануне — 22 февраля. По версии следствия, мужчина катал своих двоих детей на тюбингах, которые были привязаны к машине. При повороте тюбинг, в котором сидела девочка, попал под колеса автомобиля.

Ребенок получил травмы. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась.

Мужчину направили на медосвидетельствование. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Отцу погибшей девочки грозит до двух лет колонии.

В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед
Общество

В конце декабря 2025 года во Владимире погиб 9-летний мальчик. Ребенок катался на тюбинге с друзьями в частном секторе. Во время катания он вылетел за пределы дороги в овраг и получил травмы, от которых скончался в больнице.

