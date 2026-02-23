 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский рассказал о двух годах жизни в бункере

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский два года жил в бункере и работал он в офисе президента, рассказал он в интервью изданию «Новини.LIVE».

Теперь, отметил украинский лидер, он больше не живет в бункере, но спускается туда во время ночных воздушных тревог. «Охрана кричит на меня, что это за пример для людей. Я согласен. Я ночью иду. Я согласен, что это неправильно, но у меня такой путь», — говорит Зеленский.

Президент Украины пообещал показать бункер журналистам.

Зеленский словами «я не диктатор» ответил на обвинения Трампа
Политика

В 2023 году источник The Times рассказывал, что Зеленского с помощниками перевели в подземный бункер сразу после начала российской военной операции, и они проводили там большую часть времени в первые два месяца боев. Президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал, говорил собеседник издания.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в первые два дня конфликта связаться с Зеленским было сложно, поскольку он находился в бункере.

Позднее Times сообщило детали пребывания украинского президента в бункере. По информации издания, в начале военной операции Зеленский жил в бункере глубоко под землей с несколькими доверенными помощниками.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский бункер Украина украинский конфликт
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский словами «я не диктатор» ответил на обвинения Трампа
Политика
Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса
Политика
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Минобороны Украины анонсировало реформу мобилизации Политика, 15:34
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Люксембург сравнил диалог ЕС и Венгрии с «торговлей на рынке» Политика, 15:11
В Балашихе в автосервисе произошел пожар с частичным обрушением Общество, 14:59
Евросоюз на год продлил часть санкций против России Политика, 14:53
Зеленский рассказал о двух годах жизни в бункере Политика, 14:45
Медведев заявил, что Россия не получила ответа на свою позицию по Украине Политика, 14:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Двукратная чемпионка WNBA и экс-баскетболистка «Надежды» умерла в 43 года Спорт, 14:41
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Кто стал лауреатом 79-й премии BAFTA. Фоторепортаж Общество, 14:22 
FT описала дилемму США по Китаю цитатой Дэна Сяопина Политика, 14:19
Путин наградил участников военной операции Общество, 14:06
Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026 Спорт, 13:55
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55