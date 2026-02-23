Мошенники запустили рассылку писем с предложением об отмене подписки

Мошенники начали массово рассылать россиянам письма об обнаружении «скрытых подписок». Аферисты предлагают отменить услуги, чтобы избежать списания денег, однако ссылки ведут на фишинговые сайты, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта.

Схема выглядит следующим образом: пользователю на электронную почту или через СМС приходит сообщение, в котором говорится, что обнаружены «скрытые подписки». Получателю предлагается немедленно их отменить, чтобы избежать списания денег.

Однако ссылка, указанная в сообщении, ведет на фишинговый сайт известного банка или платежной системы. Там пользователя просят войти в аккаунт или подтвердить данные карты. Как только человек вводит свои логин, пароль или номер карты, эта информация оказывается у мошенников.

По словам экспертов, потенциальными жертвами аферистов являются активные онлайн-покупатели. После анализа январских расходов многие россияне проверят и отключают ненужные платные подписки. Мошенники используют тренд и желание людей сэкономить.

Эксперты напомнили, что подпиской можно управлять исключительно через личные кабинеты самих сервисов или в настройках магазина приложений.

Специалисты призвали россиян не переходить по ссылкам из сообщений. А если возникло сомнение, то необходимо проверить списание средств через официальное приложение банка или сервиса. «Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки», — говорится в сообщении.

В 2025 году киберполиция пресекла деятельность крупнейших площадок по распространению персональных данных граждан в интернете. Такие сервисы обычно используются мошенниками из call-центров для получения данных граждан — ФИО и даты рождения, адреса, номера телефонов и данные о родственниках.