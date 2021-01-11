Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Накануне участники утвердили изменения в уставе ТПК. В соответствии с ними, последующие съезды будут созываться раз в пять лет.

Выступая на собрании, Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. «Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — заявил он.

По словам лидера КНДР, Пхеньян намерен укреплять двусторонние отношения с Москвой, страна «заложила фундамент» для их расширения и развития.