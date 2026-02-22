За три часа над Россией перехватили 36 дронов
Силы ПВО уничтожили над Россией 36 беспилотников, сообщает Минобороны.
В период с 20:00 до 23:00 15 БПЛА перехватили над Белгородской областью, по шесть — над Московским регионом (четыре из них летели на Москву) и Воронежской областью, а еще пять — над территорией Калужской области.
Два дрона сбили над Брянской областью и по одному — над Курской и Тверской областями.
За это время полеты приостановили в Пензе и Саратове. Ограничения также действуют в Ярославле, а в периметре воздушного пространства московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево полеты продолжают осуществляют по согласованию.
В период с 16:00 до 20:00 ПВО перехватила 130 беспилотников.
