 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над Россией перехватили 36 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили над Россией 36 беспилотников, сообщает Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 15 БПЛА перехватили над Белгородской областью, по шесть — над Московским регионом (четыре из них летели на Москву) и Воронежской областью, а еще пять — над территорией Калужской области.

Два дрона сбили над Брянской областью и по одному — над Курской и Тверской областями.

За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов
Политика

За это время полеты приостановили в Пензе и Саратове. Ограничения также действуют в Ярославле, а в периметре воздушного пространства московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево полеты продолжают осуществляют по согласованию.

В период с 16:00 до 20:00 ПВО перехватила 130 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО Минобороны беспилотники дроны
Материалы по теме
За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов
Политика
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России
Политика
За ночь силы ПВО сбили над Россией 77 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Церемония закрытия Олимпиады в Италии. Онлайн Спорт, 00:13
Золотые победы. Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах Спорт, 00:05
«Чудо на льду». Как сборная США сенсационно победила СССР на Олимпиаде Спорт, 00:04
Кто завоевал наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:03
Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля Политика, 00:02
Что изменится в личных финансах россиян с 1 марта Инвестиции, 00:00
Все московские аэропорты возобновили полеты Политика, 22 фев, 23:47
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
За три часа над Россией перехватили 36 дронов Политика, 22 фев, 23:32
Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 23:20
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 22 фев, 23:08
Беспорядки начались в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 22:59
В Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа Общество, 22 фев, 22:52
Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником Спорт, 22 фев, 22:47
Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде Спорт, 22 фев, 22:41