Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте
Пока официально опубликованной информации о подорожании виз в Египет нет, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии.
«При этом по состоянию на текущую дату официальная публикация соответствующего нормативного правового акта в установленном порядке через государственные источники Арабской Республики Египет отсутствует. В связи с этим указанная информация не может рассматриваться как официально подтвержденная», — сказали в РСТ. Там добавили, что власти Египта не обязаны уведомлять власти России об изменении стоимости виз.
Ранее о том, что визы в Египет будут стоить $30 вместо $25, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.
Материал дополняется
