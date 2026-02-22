 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте

РСТ: официальная информация о подорожании виз в Египет пока отсутствует
Фото: Ed Giles / Getty Images
Фото: Ed Giles / Getty Images

Пока официально опубликованной информации о подорожании виз в Египет нет, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии.

«При этом по состоянию на текущую дату официальная публикация соответствующего нормативного правового акта в установленном порядке через государственные источники Арабской Республики Египет отсутствует. В связи с этим указанная информация не может рассматриваться как официально подтвержденная», — сказали в РСТ. Там добавили, что власти Египта не обязаны уведомлять власти России об изменении стоимости виз.

Ранее о том, что визы в Египет будут стоить $30 вместо $25, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
туроператоры Египет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сборная США почтила память погибшего Годро после победы на Олимпиаде Спорт, 21:00
Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте Общество, 20:52
Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске Политика, 20:46
В Вероне прошли протесты на фоне закрытия Олимпиады-2026. Видео Общество, 20:43
В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе Политика, 20:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни Политика, 20:20
Основатель ЧВК Blackwater начал работать на украинский дроновый стартап Политика, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 19:55
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 19:54
Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах Общество, 19:50
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38