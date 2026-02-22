Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах
Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной и будет связана с изучением истории. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, благодаря тесным метапредметным связям история и обществознание «будут содержательно дополнять друг друга».
Кравцов добавил, что из программы по обществознанию уже исключили дублирование содержания других учебных предметов. При этом основные темы сохранены и усилены.
Министр напомнил, что с 1 сентября 2026 года уроки обществознания уберут из расписания восьмиклассников — предмет будут преподавать только в 9–11-х классах, заявляли в Минпросвещения.
Программа по обществознанию в девятом классе составит один урок в неделю, столько же в десятом классе и только в 11-м классе обществознание будет дважды встречаться в расписании.
С 1 сентября 2025 года уроки обществознания убрали из расписания школьников шестых и седьмых классов.
