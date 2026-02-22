 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах

Кравцов: обществознание в школе обновят и сделают практико-ориентированным
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной и будет связана с изучением истории. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, благодаря тесным метапредметным связям история и обществознание «будут содержательно дополнять друг друга».

Кравцов добавил, что из программы по обществознанию уже исключили дублирование содержания других учебных предметов. При этом основные темы сохранены и усилены.

Министр напомнил, что с 1 сентября 2026 года уроки обществознания уберут из расписания восьмиклассников — предмет будут преподавать только в 9–11-х классах, заявляли в Минпросвещения.

В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят ИИ
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Программа по обществознанию в девятом классе составит один урок в неделю, столько же в десятом классе и только в 11-м классе обществознание будет дважды встречаться в расписании.

С 1 сентября 2025 года уроки обществознания убрали из расписания школьников шестых и седьмых классов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
школьники обучение Сергей Кравцов предмет Школа образование
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Материалы по теме
В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят ИИ
Общество
В России появились учебники по ИИ для школьников пятого–девятого классов
Общество
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сборная США почтила память погибшего Годро после победы на Олимпиаде Спорт, 21:00
Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте Общество, 20:52
Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске Политика, 20:46
В Вероне прошли протесты на фоне закрытия Олимпиады-2026. Видео Общество, 20:43
В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе Политика, 20:23
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни Политика, 20:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель ЧВК Blackwater начал работать на украинский дроновый стартап Политика, 20:03
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 19:55
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 19:54
Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах Общество, 19:50
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38