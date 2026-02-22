Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

 Перейти к основному контенту
Менее чем за 40 минут на подлете к Москве сбили восемь беспилотников, сообщил Собянин. Во всех аэропортах столичного авиаузла ввели ограничения на полеты
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотник, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Мах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Спустя 20 минут Собянин заявил о еще одном сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы. Еще через пять минут он сообщил об отражении атаки третьего беспилотника. Спустя три минуты после этого сообщения мэр рассказал, что отражена атака еще четырех дронов. Через девять минут он написал о еще одном уничтоженном беспилотнике.

На этом фоне во всех аэропортах столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Политика
Москва

В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках неделю назад, 15 февраля. В тот день мэр рассказал в общей сложности о 19 уничтоженных дронах. На этом фоне в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Сергей Собянин атака дронов Внуково Домодедово Шереметьево Жуковский
