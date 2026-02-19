Гладков предупредил о веерных отключениях после ударов ВСУ

Временные отключения электричества возможны в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском и ряде других округов, сообщил Гладков, уточнив, что составить точный график невозможно. Накануне регион подвергся атаке

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Белгороде и нескольких других населенных пунктах области происходят веерные отключения электроэнергии «из-за нанесенного врагом огневого воздействия», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В течение ближайших дней в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Корочанском и в Прохоровском округах возможны временные отключения электроэнергии», — написал он.

Составить график веерных отключений невозможно, предупредил Гладков.

Сказывается сильная нагрузка на сети, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии — от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии, пояснил губернатор. Он также отметил, что меры принимаются для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегрузки оборудования.

Вечером 18 февраля глава Белгородской области сообщил о массированной атаке на объекты энергетики в регионе. Гладков отметил, что они получили существенные повреждения, в некоторых местах остановилась подача электроэнергии и тепла.

В 21:31 мск того же дня Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор посоветовал местным жителям спуститься в подвалы. Примерно через четверть часа, в 21:47 мск, Гладков написал об отбое ракетной опасности.

Специалисты начали проводить работы для восстановления поврежденной инфраструктуры и возвращения тепла в дома. К утру они еще продолжались. Из других регионов в Белгородскую область поступила помощь: в частности, тепловые пушки отправила Ленинградская область.