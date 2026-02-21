 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белгород и два округа дважды подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Гладков: инфраструктура Белгородской области попала под ракетный обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — говорится в публикации.

«Враг нанес удар по критической инфраструктуре региона. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток», — уточнил Гладков.

На место выехали оперативные службы, они уточняют информацию о последствиях удара.

Гладков предупредил о веерных отключениях после ударов ВСУ
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском и Шебекинском округах в 01:34 мск. Примерно через полчаса, в 02:02 мск, он написал об отбое сигнала.

Объекты энергетики Белгорода подверглись массированной атаке также 18 февраля. На следующий день Гладков предупредил о веерных отключениях электричества. Помимо Белгорода, отключения могут затронуть Ракитянский, Ивнянский, Краснояружский, Борисовский, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Яковлевский, Корочанский и Прохоровский округа, подчеркнул губернатор.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Белгород ракетный обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
