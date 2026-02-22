 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_mykolaiv / Telegram
Фото: dsns_mykolaiv / Telegram

В городе Николаеве на юге Украины в третий раз с начала суток прогремел взрыв, сообщило в телеграм-канале украинское издание «Суспiльне».

О первом взрыве канал написал в 6:22 мск, о втором примерно через два часа — в 8:26 мск. Третий взрыв прозвучал в 14:47 мск.

Утром глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в городе, в результате которого были обесточены 16 тыс. абонентов.

Шесть регионов Украины частично обесточены
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

По данным корреспондента издания, также утром в воскресенье, 22 февраля, взрывы прозвучали в Киеве. В городе объявлена воздушная тревога, глава администрации Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина Николаев взрывы
