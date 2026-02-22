В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток
В городе Николаеве на юге Украины в третий раз с начала суток прогремел взрыв, сообщило в телеграм-канале украинское издание «Суспiльне».
О первом взрыве канал написал в 6:22 мск, о втором примерно через два часа — в 8:26 мск. Третий взрыв прозвучал в 14:47 мск.
Утром глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в городе, в результате которого были обесточены 16 тыс. абонентов.
По данным корреспондента издания, также утром в воскресенье, 22 февраля, взрывы прозвучали в Киеве. В городе объявлена воздушная тревога, глава администрации Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга