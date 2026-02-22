Шесть регионов Украины частично обесточены
Без света остались часть потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Там заверили, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
Кроме того, в большинстве регионов действуют меры ограничения потребления — графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
В областях с графиками отключений сохраняется необходимость экономного энергопотребления. «Укрэнерго» призвало ограничить использование мощных электроприборов, не включать одновременно несколько устройств и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время, после 23:00.
Днем 21 февраля Минобороны отчиталось о массированном ударе по используемым в интересах ВСУ объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины.
Атака, по заявлению ведомства, стала ответом на украинские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Минобороны отметило, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
