Шесть регионов Украины частично обесточены

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Без света остались часть потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Там заверили, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Кроме того, в большинстве регионов действуют меры ограничения потребления — графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

В областях с графиками отключений сохраняется необходимость экономного энергопотребления. «Укрэнерго» призвало ограничить использование мощных электроприборов, не включать одновременно несколько устройств и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время, после 23:00.

Днем 21 февраля Минобороны отчиталось о массированном ударе по используемым в интересах ВСУ объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины.

Атака, по заявлению ведомства, стала ответом на украинские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Минобороны отметило, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.