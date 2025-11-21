 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае. Видео

Момент крушения индийского истребителя на авиашоу в Дубае попал на видео

Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае. Видео
Video

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Крушение произошло во время демонстрационного полета и попала на видео.

На кадрах очевидца запечатлено, как самолет стремительно снижается, пока не врезается в землю. После этого произошел мощный взрыв.

По информации индийских ВВС, пилот погиб.

Dubai Airshow — выставка аэрокосмической и оборонной промышленности, которая проходит раз в два года. Участие в ней принимают примерно 1,5 тыс. компаний из 115 стран.

Tejas — легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, важный для обновления индийского авиапарка на фоне усиления Китая и Пакистана. Индия рассчитывала на высокий интерес зарубежных покупателей. Замглавы штаба индийских ВВС Нармдешвар Тивари накануне катастрофы отметил, что внимание к самолету на прошлой выставке было большим.

